Galatasaray, Hakim Ziyech ile karşılıklı anlaşma sonrası yolların ayrıldığını açıkladı.
ZIYECH'IN PERFORMANSI
31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta forma giydi ve 320 dakika bulabildi.
Galatasaray ile toplamda 34 maça çıkan Ziyech, 8 gol 5 asistlik performans sergiledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/vvUsETnRGy— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 29, 2025