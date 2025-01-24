Ahmed Kutucu G.Saray'daki hedefini açıkladı!
Türk futbolunda tarihi ihtimal! Beşiktaş ve F.Bahçe, G.Saray ile eşleşebilir
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥 Süper Loto sonuçları! (23 Ocak)
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Ahmed Kutucu G.Saray'daki hedefini açıkladı! Ahmed Kutucu G.Saray'daki hedefini açıkladı! 12:38
Türk futbolunda tarihi ihtimal! Beşiktaş ve F.Bahçe, G.Saray ile eşleşebilir Türk futbolunda tarihi ihtimal! Beşiktaş ve F.Bahçe, G.Saray ile eşleşebilir 11:57
İşte Samet'in yeni takımı! İşte Samet'in yeni takımı! 11:40
G.Saray'da son dakika! Transfer teklifi reddedildi G.Saray'da son dakika! Transfer teklifi reddedildi 11:26
F.Bahçe'den radikal Kostic kararı! O gerçek ortaya çıktı F.Bahçe'den radikal Kostic kararı! O gerçek ortaya çıktı 10:59
G.Saray'dan Romulo bombası! İşte teklif edilen bonservis ücreti G.Saray'dan Romulo bombası! İşte teklif edilen bonservis ücreti 10:09
Daha Eski
G.Saray evinde Konyaspor'u ağırlıyor! G.Saray evinde Konyaspor'u ağırlıyor! 09:44
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Lyon maçı sonrası bileti kesildi F.Bahçe'de flaş ayrılık! Lyon maçı sonrası bileti kesildi 09:15
"Mourinho'yu anlamakta güçlük çekiyorum!" "Mourinho'yu anlamakta güçlük çekiyorum!" 08:39
F.Bahçeli 2 ismi hedef aldı! "Sanki jübile maçlarıydı" F.Bahçeli 2 ismi hedef aldı! "Sanki jübile maçlarıydı" 08:25
Talisca'da mutlu son çok yakın! Göztepe maçında... Talisca'da mutlu son çok yakın! Göztepe maçında... 00:50
G.Saray yeni transferini açıkladı! G.Saray yeni transferini açıkladı! 00:47