Galatasaray Skriniar'ın rövanşını alıyor! Bu transfer çok konuşulur

Galatasaray Skriniar'ın rövanşını alıyor! Bu transfer çok konuşulur

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu savunma oyuncusu Milan Skriniar'ı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırdı. Skriniar transferinde başarısız olan Cimbom, stoper bölgesi için farklı isim arayışına geçti. Bu doğrultuda transfer listesini genişleten sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin gözdesi için devreye girdi. Yönetimin, o yıldızı kadrosuna katarak Skriniar'ın rövanşını almayı hedeflediği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2025- 09:16