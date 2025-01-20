Okan Buruk'tan flaş orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Dinamo Kiev maçı 11'i
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 7. hafta maçında Dinamo Kiev'i konuk edecek. Ukrayna ekibiyle oynanacak karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray'ın Dinamo Kiev maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 20.01.2025- 16:05