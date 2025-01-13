GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Yönetimden Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! Arsenal'in yıldızı geliyor

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, son olarak Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Okan Buruk ve öğrencileri Türkiye ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim ise bomba bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2025- 09:59 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025- 10:00