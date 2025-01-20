GALATASARAY HABERİ - Yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Messi Icardi'yi çılgına çevirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin Lionel Messi ile arası kötü olduğu için Arjantin Milli Takımı'na davet edilmediği iddia edilmişti. Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın yakın arkadaşı Pochi de Gosspieame, Messi ile Icardi arasında yaşanan gerilimin sebebini açıkladı. İşte o sözler... (aspor.com.tr/DIŞ HABERLER)