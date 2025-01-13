GALATASARAY TRANSER HABERİ | Hakim Ziyech'e Napoli kancası! O yıldızın yerine düşünüyorlar
Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını yenilgisiz lider tamamlayan Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Son oalrak sarı-kırmızılı ekipte gözden düşen Hakim Ziyech ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalya Serie A devi Napoli 31 yaşındaki Faslı yıldızı transfer listesine aldı. İşte detaylar... (DIŞ HABER) Enes ARSLAN
ENES ARSLAN| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 13.01.2025- 15:20 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025- 15:30