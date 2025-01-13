Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'de oynanan Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Sarı kırmızılı kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda, "VAR" gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!" ifadeleri kullanıldı.