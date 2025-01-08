Galatasaray kupada 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig’de namağlup lider olan Galatasaray, gözünü Ziraat Türkiye Kupası’na çevirdi. Sarı kırmızılıların saat 20.30’da Başakşehir’le oynayacağı mücadele ATV’den ekranlardan canlı yayınlanacak. İşte her iki takımın da muhtemel 11'leri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.01.2025- 06:40