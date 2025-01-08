Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş gönderme: Sorarlarsa "en mağdur biziz" dersiniz!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'le 2-2 berabere kaldığı mücadelenin ardından flaş bir paylaşım yaparak maçın hakemine ve sarı kırmızılı ekibe göndermede bulundu.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılarda Michy Batshuayi 90+7. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Mücadelenin hakemi Ali Şansalan maçta verdiği kararlar sonrası eleştiri oklarının hedefine otururken, Fenerbahçe'den flaş bir paylaşım geldi.

Sarı lacivertli ekip X'ten yaptığı paylaşımda "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali... Sorarlarsa 'en mağdur biziz' dersiniz!" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...