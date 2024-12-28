G.Saray'dan yeni yıl bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor
G.Saray'dan çifte transer atağı!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Meyvedeki şeker zararlı mıdır?
Aspor Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan Chukwueze sürprizi! Trabzonspor'dan Chukwueze sürprizi! 00:39
F.Bahçe Rashford'u bekliyor! F.Bahçe Rashford'u bekliyor! 00:38
G.Saray'dan çifte transer atağı! G.Saray'dan çifte transer atağı! 00:38
Hüseyin Yücel'den flaş Sergen Yalçın açıklaması! Hüseyin Yücel'den flaş Sergen Yalçın açıklaması! 00:37
Hüseyin Yücel'den çifte transfer müjdesi! Premier Lig'den... Hüseyin Yücel'den çifte transfer müjdesi! Premier Lig'den... 00:37
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Hüseyin Yücel resmen açıkladı Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Hüseyin Yücel resmen açıkladı 00:36
Daha Eski
F.Bahçe Beko Partizan'ı geçemedi! F.Bahçe Beko Partizan'ı geçemedi! 00:36
Medina'nın yeni takımı açıklandı! F.Bahçe derken... Medina'nın yeni takımı açıklandı! F.Bahçe derken... 00:36
Muslera'nın geleceği netleşti! Muslera'nın geleceği netleşti! 00:36
G.Saray'da Skriniar gelişmesi! G.Saray'da Skriniar gelişmesi! 00:36
F.Bahçe'ye Talisca şoku! F.Bahçe'ye Talisca şoku! 00:36
G.Saray'a dünya şampiyonu kanat! G.Saray'a dünya şampiyonu kanat! 00:36