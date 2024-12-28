TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yeni yıl bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde iddialı isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen Cimbom'dan flaş bir hamle geldi. Sarı kırmızılıların, eski Fenerbahçeli yıldızın transferi için harekete geçtiği belirtildi. İşte o futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.12.2024- 09:15