Kriz çıkardığı açıklanmıştı! Galatasaray Beşiktaş'ın eski yıldızını kadrosuna mı katıyor?
Trendyol Süper Lig'in devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Sezon sonunda ipi göğüsleyip 25. şampiyonluğuna ulaşmak isteyen sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcusunu transfer listesine aldı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 21.12.2024- 12:56
Cimbom diğer yandan UEFA Avrupa Ligi'nde de önemli bir başarı elde ederek taraftarlarını mutlu etmeyi planlıyor.
Galatasaray devre arasında yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.