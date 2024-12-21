G.Saray'da flaş ayrılık!
İşte G.Saray'ın Kayseri kafilesi!
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi 21 Aralık?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
İşte G.Saray'ın Kayseri kafilesi! İşte G.Saray'ın Kayseri kafilesi! 15:10
Öztürk'ten Fenerbahçe'ye gönderme Öztürk'ten Fenerbahçe'ye gönderme 15:04
G.Saray'dan eski Beşiktaşlı yıldıza kanca! G.Saray'dan eski Beşiktaşlı yıldıza kanca! 12:56
Beşiktaş - Alanyaspor maçının VAR'ı açıklandı! Beşiktaş - Alanyaspor maçının VAR'ı açıklandı! 12:09
Beşiktaş - Alanyaspor maç bilgileri Beşiktaş - Alanyaspor maç bilgileri 11:36
Samandıra'da protesto! Eyüpspor maçından sonra... Samandıra'da protesto! Eyüpspor maçından sonra... 11:21
Daha Eski
G.Saray'dan bomba! Eski yıldız dönüyor G.Saray'dan bomba! Eski yıldız dönüyor 11:10
Aslan’da işlem tamam! Transfer... Aslan’da işlem tamam! Transfer... 11:09
Çakar'dan flaş Mourinho sözleri! Çakar'dan flaş Mourinho sözleri! 11:04
F.Bahçe'nin golünden önce faul var mı? F.Bahçe'nin golünden önce faul var mı? 10:26
F.Bahçe'ye Özbek stoper! F.Bahçe'ye Özbek stoper! 10:04
"F.Bahçe'nin kibirli ve pahalı ayakları..." "F.Bahçe'nin kibirli ve pahalı ayakları..." 09:09