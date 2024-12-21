Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçında deplasmanda Kayserispor'un konuğu olacak. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosu açıklandı.
Galatasaray'da ailevi nedenle özel izinli olan Kerem Demirbay ve hasta olan Yusuf Demir'in yanı sıra Rolland Sallai (kart cezalısı), Hakim Ziyech, Mauro Icardi'de kafilede yer almadı.
✈️ B. Kayserispor maçı kamp kadromuz. #KYSvGS ℹ️ Ailevi nedenle özel izinli olan Kerem Demirbay ve hasta olan Yusuf Demir, kamp kadrosunda yer almamaktadır. pic.twitter.com/ftiVzcomU4— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 21, 2024