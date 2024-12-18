TRANSFER HABERİ: Angelino'dan Dybala açıklaması! 'Galatasaray'a gitme' dedi mi?
İtalya Serie A takımlarından Roma forması giyen Angelino, Paulo Dybala'nın Galatasaray'a gitmemesi konusunda tavsiye verdiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 18.12.2024- 20:07
Galatasaray, Paulo Dybala'yı transfer etmek için görüşmelerini sürdürürken İtalyan basınından flaş bir iddia gelmişti.
Dybala'nın Roma'dan takım arkadaşı Angelino, kendisine yöneltilen iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.
"BU BİR YALAN" İtalya basınında çıkan Nicolo Schira imzalı haberde, Roma forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Angelino'nun, Paulo Dybala'yı Galatasaray'a gitmemesi konusunda uyardığı iddia edilmişti.
Galatasaray, Paulo Dybala'yı transfer etmek için görüşmelerini sürdürürken İtalyan basınından flaş bir iddia gelmişti.
Dybala'nın Roma'dan takım arkadaşı Angelino, kendisine yöneltilen iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.
"BU BİR YALAN" İtalya basınında çıkan Nicolo Schira imzalı haberde, Roma forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Angelino'nun, Paulo Dybala'yı Galatasaray'a gitmemesi konusunda uyardığı iddia edilmişti.
Haberi yalanlayan Angelino, "Yalan haberlere inanmayın. Ben bulunduğum takımlar hakkında asla kötü konuşmam." ifadelerini kullandı.