TRANSFER HABERİ: Angelino'dan Dybala açıklaması! 'Galatasaray'a gitme' dedi mi?

İtalya Serie A takımlarından Roma forması giyen Angelino, Paulo Dybala'nın Galatasaray'a gitmemesi konusunda tavsiye verdiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.12.2024- 20:07