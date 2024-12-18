Haberler Galatasaray Haberleri Marcus Rashford'dan veda sinyali! Galatasaray'a mı transfer oluyor?

Marcus Rashford'dan veda sinyali! Galatasaray'a mı transfer oluyor? Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford, geleceği ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın da transfer listesinde olan İngiliz oyuncunun bu açıklamaları sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar... Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.12.2024- 16:37









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Galatasaray, devre arası için arka arkaya transfer bombaları patlatarak taraftarlarına sezon sonunda gelecek olan şampiyonluğun sinyallerini veriyor.

Bu sezon hem kendi ulusal liginde (Trendyol Süper Lig) hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Cimbom, şu anda Avrupa'da bunu başaran tek takım konumunda.

Ayrıca Victor Osimhen için kaynak arayışlarına devam eden sarı kırmızılılarda bütün işler planlandığı gibi giderse "Aslan'a yakışır" bir kadro kurulmak üzere.

Galatasaray, devre arası için arka arkaya transfer bombaları patlatarak taraftarlarına sezon sonunda gelecek olan şampiyonluğun sinyallerini veriyor.

Bu sezon hem kendi ulusal liginde (Trendyol Süper Lig) hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Cimbom, şu anda Avrupa'da bunu başaran tek takım konumunda.

Ayrıca Victor Osimhen için kaynak arayışlarına devam eden sarı kırmızılılarda bütün işler planlandığı gibi giderse "Aslan'a yakışır" bir kadro kurulmak üzere.

Roma'dan Paulo Dybala'yı renklerine bağlamaya oldukça yakın olduğu ortaya çıkan Galatasaray, Premier Lig'de forma giyen bir yıldızı da radarına almıştı.

Oyuncunun Ada'dan ayrılmak istemediği yönündeki haberler oyuncu tarafından Henry Winter'a verdiği röportaj ile birlikte yalanlandı. İşte o ifadeler ve transfere yeşil ışık…

Manchester United'da forma giyen yetenekli kanat oyuncusu Marcus Rashford, yeni yıl izninde Winter'a konuştu.

İzin gününde ayrıca eski ortaokulunu ziyaret eden Rashford, oradaki çocuklarla yemek yedi ve onlar için hazırladığı hediyeleri teslim etti.

27 yaşındaki oyuncunun takım ile halihazırda bulunan uyum problemleri, Ruben Amorim'in gelişiyle daha da şiddet kazandı.

Son olarak Manchester Derbisi'nde sahaya sürülmeyen Rashford, bu durumu "Derbinin dışında kalmak sinir bozucu. Olsun, yine de kazandık." diyerek açıkladı.

Kendisine takımda kalıp kalmayacağı sorulduğunda ise, "Yeni bir meydan okumaya ve bir sonraki adıma hazır olduğumu düşünüyorum." dedi.

Ayrıca İngiliz yıldız, "Ayrıldığımda kırgınlık olmayacak. İşler o noktaya gelmeden ayrılmam gerekiyor. Takımın geçmişte yaşadığı ayrılıklar gibi olsun istemem." ifadelerinde bulundu.

Amorim yönetiminde 3 gol atmış olmasına rağmen oyuncunun 3-4-2-1 sistemine uymadığı için zorluk çektiği ortaya çıktı.

PSG, Bayern Münih ve Marsilya gibi kulüplerin gündeminde olan İngiliz futbolcuyu Galatasaray'ın da istediği belirtilmişti.

Sarı kırmızılıların bu transfer için menajer George Gardi'yi yetkilendirdiği ve Gardi'nin transfer hakkında "Takımdan ayrılmaya karar verirse onu kesinlikle getireceğim." dediği ortaya çıkmıştı.