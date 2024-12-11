G.Saray'dan flaş F.Bahçe açıklaması! "Seviyeyi aşağıya çekiyorlar"
Galatasaray, Malmö maçı hazırlıklarını tamamladı
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥 Süper Loto sonuçları! (10 Aralık)
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan flaş F.Bahçe açıklaması! "Seviyeyi aşağıya çekiyorlar" G.Saray'dan flaş F.Bahçe açıklaması! "Seviyeyi aşağıya çekiyorlar" 14:39
Galatasaray, Malmö maçı hazırlıklarını tamamladı Galatasaray, Malmö maçı hazırlıklarını tamamladı 13:44
Buruk'tan büyük revizyon! İşte G.Saray'ın Malmö maçı 11'i... Buruk'tan büyük revizyon! İşte G.Saray'ın Malmö maçı 11'i... 13:42
G.Saray'dan Osimhen ve Barış Alper açıklaması! G.Saray'dan Osimhen ve Barış Alper açıklaması! 13:10
Beşiktaş'ta stoperde kimler oynayacak? Beşiktaş'ta stoperde kimler oynayacak? 12:14
Beşiktaş'ta Bodo maçında 5 eksik! Beşiktaş'ta Bodo maçında 5 eksik! 11:35
Daha Eski
İstanbul devinden Onuachu hamlesi! Devre arasında... İstanbul devinden Onuachu hamlesi! Devre arasında... 10:58
G.Saraylı yıldızdan ayrılık kararı! Devre arasında gidiyor G.Saraylı yıldızdan ayrılık kararı! Devre arasında gidiyor 10:20
Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı yayın bilgisi! Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı yayın bilgisi! 10:07
G.Saray'dan bomba hamle! Milan'ın kaptanı geliyor G.Saray'dan bomba hamle! Milan'ın kaptanı geliyor 09:42
Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı! Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı! 00:27
Jose Mourinho'dan derbi açıklaması! Jose Mourinho'dan derbi açıklaması! 00:27