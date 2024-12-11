GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'da son durum ne? Yener İnce açıkladı
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da İstanbul'da son antrenman gerçekleştirildi. Kulüp doktoru Yener İnce, antrenmanı takip etmeye gelen basın mensuplarına sakat oyuncuların son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. İnce, Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanan Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın son durumlarına da değindi. İşte o sözler... | Son dakika GS spor haberleri
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Yayın Tarihi: 11.12.2024- 13:10
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024- 13:10