BARIŞ ALPER YILMAZ "Barış Alper'i hepiniz gördünüz. Çok ciddi bir riskten döndü. Bizim korktuğumuz kadar bir şey olmadı. Dizinde ön çapraz bağdan ya da total yırtıktan korktuk. Diz iç yan bağda esneme oldu ama ayak bileğinin basılan yerinin karşısındaki bağda ciddi bir gerilme var. O yüzden onu maalesef Malmö maçı için düşünemiyoruz. Durumuna maç maç bakacağız. Trabzonspor maçı için de bir şey söyleyemiyorum. Ağrıları ne zaman toparlayabileceğiz, bileği ne zaman maç oynar hale getirebileceğiz o zaman sahalara dönecek. Net bir şey söylemek için erken ama maç maç bakacağız."