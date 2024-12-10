Galatasaray, altyapısından çıkmış, 22 yaşındaki genç savunma oyuncusu Metehan Baltacı ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı'nın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Metehan Baltacı, bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maça çıktı ve takımına 1 asistlik katkı sağladı.

Metehan Baltacı Galatasaray'la yeni sözleşme imzalamasının ardından şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Galatasaray ile olan sözleşmemi 2028 yılına kadar uzatarak hayatımın en özel hikâyesine yeni bir sayfa ekliyorum. Bu forma ile başladığım yolculukta, altyapımızın sahalarında ter döktüğüm ilk günden beri hayalim, bir gün A takım seviyesinde bu armayı gururla taşımaktı.

Galatasaray benim için sadece bir kulüp değil, aynı zamanda bir aile, bir tutku ve hayallerimin gerçeğe dönüştüğü yer oldu.

Bu kutsal formayı giymeye devam etmek, armamız için sahada ter dökmek ve bu büyük camianın bir parçası olarak elimden gelenin en iyisini yapmak için büyük bir heyecan duyuyorum.

Metin Oktay'ın dediği gibi: "Galatasaray bir his takımıdır. Bu his, sadece futbolculara değil, taraftara da sirayet eder." İşte ben de bu hisle büyüdüm ve bu hisle sahaya çıkıyorum. Bana güvenen, beni destekleyen tüm taraftarlarımıza, hocalarıma ve bu yolda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Galatasaray için daha nice başarılara koşmak, bu arma uğruna savaşmaya devam etmek ve bu büyük camianın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.

Cimbom'un bir evladı olarak, hep birlikte daha büyük zaferlere yürüyeceğimiz bu yolda her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim.."