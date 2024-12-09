Galatasaray'da Victor Osimhen ile Barış Alper Yılmaz'ın son durumu belli oldu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Bu mücadelede sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen ile Barış Alper Yılmaz sakatlık yaşadı.

Konu ile ilgili kulüpten açıklama geldi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan bildiriye göre, Osimhen'in sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği, Barış Alper Yılmaz'ın ise sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildiği belirtildi.

SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEKLER?

Galatasaray'da Net Global Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz yaklaşık 3 hafta, Victor Osimhen ise yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAKLAR?

Osimhen ile Barış Alper'in kaçıracağı ve Galatasaray'ın önümüdeki 3 hafta boyunca oynayacağı maçlar şöyle:

12 Aralık: Malmö (D)

16 Aralık: Trabzonspor

22 Aralık: Kayserispor (D)

Victor Osimhen'in sakatlığı ve döneceği tarih göz önüne alındığında Kayserispor maçında oynayabilecek duruma gelmesi bekleniyor ancak son kararı teknik ekip verecek.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Net Global Sivasspor karşılaşmasında sağ arka üst adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen'in sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusunun sert müdahalesi nedeniyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Futbolcularımızın sahalara geri dönüş süreleriyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyirlerine göre hareket edilecektir.