Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe, Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadelede sakatlanan Barış Alper Yılmaz için bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli ekip, açıklamasında Metin Öztürk için de sert ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçının ardından bir açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüp sakatlanan Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun mesajlarını iletirken Galatasaray İkinci Başkan'ı Metin Öztürk'e ise cevap verdi.

Yapılan açıklamada, "Dün oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında sakatlanan milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun diyoruz. Tartışmasız kırmızı kart gerektiren bu pozisyonu görmezden gelen hakemin yarattığı kaosun, hem Türk futbolunun hem de ülkemizin bekası açısından derinlemesine sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz. Maç sonunda, Metin Öztürk isimli kendini bilmez şahsın, Barış Alper Yılmaz'ı sakatlayan Sivassporlu oyuncunun Fenerbahçe ile ilişkisi olduğunu ima ederek bu olaya Fenerbahçe'yi karıştırmaya çalışmasını özellikle kamuoyunun dikkatine getiriyor; Kulübümüzü hedef gösteren bu zatı şiddetle kınıyoruz. Şeytanın aklına gelmeyecek şekilde Fenerbahçe'yi hedef göstererek Kulübümüze dil uzatan bu şahsı ve temsil ettiği zihniyeti lanetliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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