Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'un konuğu oldu. Sarı-kırmızılı ekip 10 kişi kaldığı mücadelede rakibini 3 golle mağlup etti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar zorlu mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

3. dakikada Sara'nın pasında ceza sahası içinde Barış Alper Yılmaz, Mertens'e aktardı. Mertens'in sol taraftan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

8. dakikada Mentens'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti. 16. dakikada hakem Turgut Doman, VAR'dan pozisyonu izleyerek bariz gol şansından dolayı elle oynayan Metehan Baltacı'ya kırmızı kart gösterdi.

25. dakikada Manaj'ın ceza sahası içi sağ tarafından vuruşunda direkten dönen topu arka direkte Rodrigues ağlarla buluşturdu. 1-0 36. dakikada Yunus'un topla ceza sahası içine girip yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

45+6. dakikada ceza sahası içinde Victor Osimhen, kaleci Nikolic'in müdahalesi ile yerde kaldı ve maçın hakemi Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi. 46+9. dakikada penaltıda topun başına Victor Osimhen meşin yuvarlağı ağlar gönderdi. 1-2

Karşılaşmanın ikinci yarısında 53. dakikada Barış Alper Yılmaz ağları havalandırdı ve takımını 3-1 öne geçiren isim oldu.

Dakikalar 60'u gösterdiğinde Galatasaray'da Dries Mertesns sarı kart gördü. 64. dakikada ev sahibi Sivasspor'da Özkan Yiğiter, Charisis'in yerine oyuna dahil oldu.

Aynı dakikada konuk ekip Galatasaray'da Jelert, Mertens'in yerine oyuna girdi.

73. dakikada Sivasspor'dan Rodrigues ve Radakovic kenara alındı ve yerlerine Keita Balde ile Bekir Böke oyuna girdi.

Galatasaray'da 74. dakikada Batshuayi ile Nelsson oyuna giren isimler oldu. Bu futbolcuların yerine Yunus Akgün ile Osimhen, Okan Buruk tarafından oyundan alındı.

Karşılaşmanın 77. dakikasında ev sahibi Sivasspor'da Balde sarı kart gördü. Aynı dakikada Cimbom'da Sallai rakibiyle tartışması nedeniyle sarı kart gören oyuncu oldu.

Maçın 90+1. dakikasında Sivasspor'dan Bekir Böke skoru 3-2'ye getirdi. Karşılaşmada başka bir gelişme olmadı ve Galatasaray sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray bu maçın ardından ligde 38 puanla lider konumda yer alıyor. Sivasspor ise 18 puanla 10. sırada bulunuyor.

Gelecek hafta Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile dev maçta karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi Sivasspor ise Bodrum FK deplasmanına konuk olacak.