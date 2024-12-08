Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Okan Buruk'un öğrencileri karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Galatasaray Spor Kulübü, mücadelenin uzatma dakikalarında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert faul sonrası kırmızı kart çıkmamasına tepkide bulundu.
İşte Galatasaray'dan yapılan o paylaşım:
Karşılaşmanın son dakikasında Barış Alper Yılmaz'a yapılan insanlığa sığmayan faulün ardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız!
90 dakika boyunca yaşanan tüm skandal hakem kararlarına rağmen; İYİLER DAİMA KAZANIR!
Karşılaşmanın son dakikasında Barış Alper Yılmaz'a yapılan insanlığa sığmayan faulün ardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız! 90 dakika boyunca yaşanan tüm skandal hakem kararlarına rağmen; İYİLER DAİMA KAZANIR! pic.twitter.com/EK977e1gNM— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 8, 2024