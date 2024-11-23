Bodrum FK 0-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET) Aslan Batshuayi ile kazandı, Süper Lig rekorunu kırdı!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bodrum FK'ya konuk oldu. Tarihte ilk kez karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde gülen taraf 1-0'lık skorla sarı kırmızılılar oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.11.2024- 21:05