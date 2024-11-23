Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK'yi 1-0 yendi. Maçın bitiş düdüğü sonrası sarı kırmızılılarda iki isim arasında gerginlik yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 13. haftasında Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray deplasmanda Volkan Demirel'in ekibi Bodrum FK'yi 1-0 mağlup etti.

Muhammet Ali Metoğlu'nun yönettiği ve Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan maçın bitiş düdüğü sonrası sarı kırmızılı ekipte iki isim arasında gerginlik yaşandı.

Takımı Galatasaray taraftarlarının bulunduğu tribünlere çağıran kaptan Muslera, Kerem Demirbay'ın gelmediğini görünce sinirlenerek bağırmaya başladı. Kerem de Muslera'ya bağırınca gerginlik yaşandı, iki ismi takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

İŞTE O ANLAR...

KISA SÜRE SONRA KOL KOLA

Galatasaraylı oyuncular taraftarları selamlamak için tribüne gittiğinde ise Muslera ve Kerem Demirbay'ın kol kola girerek aradaki buzları erittiği görüldü.

GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR...