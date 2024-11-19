TRANSFER HABERİ | Galatasaray Mauro Icardi'nin yerini dolduruyor! Menajeriyle görüşme yapıldı

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Tottenham maçında ağır sakatlık geçiren ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yerine devre arasında transfer yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip santrfor için transfer listesi hazırlarken, flaş bir ismi gündemine aldı. Yıldız oyuncunun menajeriyle ilk görüşme yapıldı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)

MAHMUD ÇAPUTLU| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.11.2024- 15:18 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024- 15:22