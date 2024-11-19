TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a tangocu sağ bek! İspanyol basını flaş gelişmeyi duyurdu

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sağ bek mevkisinde Elias Jelert'in performansından memnun olmayan sarı-kırmızılılar bu bölgeye takviye yapmak için harekete geçti. Cimbom, Arjantinli yıldız futbolcunun transferi için temaslarını sıklaştırdı. İşte detaylar...(DIŞ HABER)

ENES ARSLAN| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.11.2024- 13:03 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024- 13:09