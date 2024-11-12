GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi çapraz bağları kopunca nasıl yürüyebildi? Gündem olan görüntü için açıklama geldi!

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi çapraz bağları kopunca nasıl yürüyebildi? Gündem olan görüntü için açıklama geldi!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'de oynadığı Tottenham maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mauro Icardi'nin çapraz bağlarının koptuğu açıklanmıştı. Bu durum sonrasında Samsunspor karşılaşmasında sahanın ortasına gelip üçlü çektiren Icardi'nin nasıl yürüyebildiği futbolseverler tarafından merak edilmişti. Konu ile ilgili açıklama geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.11.2024- 09:42