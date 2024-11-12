Galatasaray'da, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi önemli bir karar alacak. Neymar başta olmak üzere bu sakatlığı geçiren eski takım arkadaşlarıyla iletişim kuran yıldız golcü, Avrupa'da operasyon için en doğru kliniği arıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Avrupa Ligi'nde Tottenham maçında sakatlanan Mauro İcardi önemli bir karar alacak.

Fotomaç'ın haberine göre, dizinde ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı tespit edilen Icardi, son tetkikler için kemiğindeki ödemin dağılmasını bekliyor.

Neymar başta olmak üzere bu sakatlığı geçiren eski takım arkadaşlarıyla iletişim kuran yıldız golcü, Avrupa'da operasyon için en doğru kliniği arıyor. Arjantinli forvetin birkaç gün içinde İtalya'ya giderek orada değerlendirme yapacağı aktarıldı. Tecrübeli futbolcunun operasyon için doktorlarla iletişime geçeceği vurgulandı.