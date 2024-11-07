Okan Buruk: Sadece defans yapmakla...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında evinde Tottenham ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"KADRO OFANSİF GÖRÜNÜYOR AMA..."

"Kadromuz ofansif gözüküyor ama defansı da birlikte yapmalıyız. Rakip kaleye de gitmemiz gerekiyor. Sadece defans yapmakla bu oyun oynanmıyor. Bugün kazanmak istiyoruz ama bunun yanında iyi oyuna da odaklandık."

"Tottenham geçen senenin çok başarılı bir tkaımıydı. Ligde üst sıralarda oynadı. Bu sene belki 7. sıradalar ama istatistiksel olarak City ile yarışıyorlar. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Baskı şiddeti yüksek bir takım. Geçişi etkili yapıyorlar. Topu verdiğinizde etkili oyuncuları var. Belki bazı oyuncuları oynamıyor ama oynayan her oyuncuları özel oyuncu.

Bir de Galatasaray gerçeği var. Biz ne oynayacağız? Kendi oyunumuzu her zaman kabul ettirmek istedik. Bugün de bu çok önemli. Puan ve galibiyet çok önemli, hedefliyoruz ama onun yanında oyunumuzu, takımımızı, oyun gücümüzü görmek, onlarla yarışabilmek hedeflerden biri. Sadece kazanmaya değil iyi oynamaya da odaklanacağız. Rakibe ne kadar sürpriz yapabilirsek, hem top bizde hem top onlardayken ne kadar sürpriz yaparsak önemli. Yüksek ve önde bir takım. Oyunsal olarak iki takım benzer.

Kazanmak istiyoruz. Kendi sahamızdayız. Kadromuz ofansif gözüküyor ama beraber defans yapabilmek önemli. Bazen 3'lü bazen 5'li savunacağız. Sakin, sabırlı, kendi oyunumuzu oynayıp rakibimizi yenmek için elimizden geleni yapacağız."

Rakibimizin kadro derinliği fazla değil. Sakatlıkları çok oldu. Geçen sene de öyle oldu, inanılmaz sakatlıklar yaşadılar ve liderliği kaybedip 5'inci bitirdiler. Yüksek hızda, patlayıcılıkla oynayan bir takım. O yüzden sakatlıkları oluyor. Solanke gibi, Kulusevski gibi fark yaratacak oyuncuları var. Performansları tabii ki öndeki oyuncuların nasıl olacak bilemiyoruz ama Galatasaray'ın oyun gücünü maç başından itibaren göstermek istiyoruz.

Rakip kaliteli, top bazen onlarda olacak. Bir avantajımız da bu arayı dinlenerek geçtik. 10 gün dinlendik. Hedef maçlardan biri bizim için. Oyuncular için bu tür maçlarda, kendi sahanızda Premier Lig takımıyla oynamak kendinizi göstermeniz gereken maçlardan biri. İnşallah güzel geçer."