Okan Buruk: Sadece defans yapmakla...
F.Bahçe'den G.Saray'a bir yanıt daha!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (6 Kasım)
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