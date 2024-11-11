İtalyan basını duyurdu! Galatasaray Mauro Icardi'nin alternatifini buldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlanan ve sonrasında sezonu kapattığı açııklanan Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi, taraftarı ve teknik ekibi üzmüştü. Icardi'nin yerine yeni bir forvet arayışına giren sarı-kırmızılılar, aradığı yıldız golcüyü İtalya'da buldu. İşte ayrıntılar...(DIŞ BASIN)

ENES ARSLAN| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.11.2024- 11:38 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024- 11:45