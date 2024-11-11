Avrupa devleri G.Saraylı yıldız için yarışa tutuştu!
Icardi'nin yerine geliyor! İtalyan basını duyurdu
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