Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Batshuayi, dolandırıldığı iddiasıyla şikayette bulundu. Belçikalı oyuncu, danışmanına 200 bin Euro ödemesine rağmen kiralarının ödenmediğini ifade etti.

Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından şimdi de Galatasaray formasını terleten Michy Batshuayi, Beşiktaş'ta kendisine danışmanlık hizmeti veren biri tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayette bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Batshuayi, 10 Temmuz'da gerçekleşen olayda 6 aylık ev kirasının ödenmesi ve otomobil temini için danışmanı Hüseyin B.'ye 200 bin euro ödedi.

Ancak Belçikalı futbolcunun iddiasına göre danışman kirayı ödemedi ve vaat ettiği otomobili de teslim etmedi.

Batshuayi'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Hüseyin B. 23 Eylül'de İstanbul Emniyet Müdürdüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen Hüseyin B. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.