Muslera'dan Mourinho'ya eleştiri: "İstemiyorsa gidebilir!"

Galatasaray'ın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, Samsunspor'u 3-2 yendikleri Süper Lig 12. hafta maçı sonrası yaptığı açıklamada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya tepki gösterdi.

Muslera, "Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok büyük bir haftaydı bizim için, iki büyük maç oynadık ve kazandık. Samsunspor sezona mükemmel başladı, mükemmel götürüyorlar" sözleriyle maçı değerlendirirken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu eleştirdi.

"TÜRK FUTBOLUNA HAKARETLER EDİYOR"

Mourinho'nun sözlerine tepki gösteren Uruguaylı eldiven, "Beni üzen şey ise bütün bu mutluluklar arasında iken diğer takımlardan bazı insanların söylediği şeyler, Türk futboluna yapılan hakaretler ve bazı hakemlerin de bana şahsi olarak saldırıyor olması. 14 yıldır ilk defa bu şekilde konuşma yapma zorunda hissediyorum kendimi. Ceza sahası içinde karışamıyorum, müdahil olamıyorum. Ben Samsun oyuncusuna bir şey demiyorum, Samsun oyuncusu kızıyor, el hareketleri yapıyor ama bense en ufak bir şeyde sarı kart görüyorum. Herkese saygı gösterdim ben burada olduğum süre içerisinde, herkesten saygı bekledim, o kadar" dedi.

"MOURINHO İSTEMİYORSA GİDEBİLİR"

Muslera, Portekizli teknik adam için ayrıca, "14 yıl içerisinde 17 tane kupa kazandım ben. Buranın tarihinde benden başka kimse kazanmadı bu kadar. Benim yaptığım şeyleri, Türk futboluna olan katkılarımı düşünürseniz benim sürekli olarak Türk futbolunu ilerletme gibi bir düşüncem var. Bakıyoruz, 4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir. Böyle şeyler söylüyor, ona hiç kimse bir şeyler söylemiyor. Artık ona da birilerinin bir şeyler söylemesi gerekiyor" sözlerini sarf etti.

"BİRAZ DAHA TARAFSIZ BAKILMASI GEREK"

Uruguaylı kaleci, "Türk futbolunu ileriye götüren, Avrupa'da temsil eden insanların biraz daha kollanması, biraz daha en azından tarafsız bir şekilde bakılması gerektiğine inanıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.