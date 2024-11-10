Mert Hakan'dan Muslera'ya Mourinho yanıtı!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERT HAKAN'IN SÖZLERİ:

3 gün önce bize yakışmayan bir mücadele verdik. İçeride de takım arkadaşlarımla konuştuğumda değindiğim konu mücadeleydi. Futbolda artık ne yaş ne kalite var. AZ çok genç olabilir ama mücadele etmezsen kalitenin ve tecrübenin önemi kalmıyor. Bize acı bir ders oldu. Özür diliyoruz o maç için.

"O MAÇ İÇİN ÖZÜR DİLERİZ"

Deneyimli orta saha oyuncusu, "3 gün önce bize yakışmayan bir mücadele verdik. İçeride de takım arkadaşlarımla konuştuğumda değindiğim konu mücadeleydi. Futbolda artık ne yaş ne kalite var. AZ çok genç olabilir ama mücadele etmezsen kalitenin ve tecrübenin önemi kalmıyor. Bize acı bir ders oldu. Özür diliyoruz o maç için. Fenerbahçe futbolcusu bugünkü gibi armanın ağırlığını bilerek mücadele etmeli." açıklamasında bulundu.

"MUSLERA İŞİNE BAKSIN"

Herkes kapısının önünü temizlesin, işine baksın. Bizim hocamızla ilgili konuşmasınlar. Yaptıkları konuşmayı gördüm. Melek yüzlü görünüyorlar, her zamanki halleri. Biz işimizi yapacağız, odaklanacağız, mücadelemizi artırmamız gerekiyor. En önemli konu bu. Herkes kapısının önünü temizlesin. Oralara girersek onlar mahcup olurlar.

MUSLERA NE DEMİŞTİ?

Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, Samsunspor maçının ardından, "14 yıl içerisinde 17 tane kupa kazandım ben. Buranın tarihinde benden başka kimse kazanmadı bu kadar. Benim yaptığım şeyleri, Türk futboluna olan katkılarımı düşünürseniz benim sürekli olarak Türk futbolunu ilerletme gibi bir düşüncem var. Bakıyoruz, 4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir. Böyle şeyler söylüyor, ona hiç kimse bir şeyler söylemiyor. Artık ona da birilerinin bir şeyler söylemesi gerekiyor." ifadelerinde bulunmuştu.