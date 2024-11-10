Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor'u ağırladı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray ise, Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısında bulduğu gole tepki gösterdi.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Burada yapı yok, burada çok büyük bir ayıp var! Hakemler Galatasaray'a karşı çok kolay penaltı veriyor. Algılar, onlara cesaret verdi! 11 gol yemişiz, bunun 6 tanesi penaltıdan. Tamamı da gri pozisyonlar. Az önce Fenerbahçe maçında bariz elle oynamaya rağmen gol verildi. Gerçekten sabrımız tükeniyor."