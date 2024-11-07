Yunus Akgün durdurulamıyor! 4 Avrupa maçı 4 gol

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da bu sene gösterdiği performansla takdir toplayan genç oyuncu Yunus Akgün, sarı-kırmızılı formayla 4 Avrupa maçında 4 gol kaydetti ve dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.11.2024- 21:12 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024- 21:16