Galatasaray forması ile bu sezona süper bir başlangıç yapan Yunus Akgün durdurulamıyor. Okan Buruk'un 11'de forma şansı verdiği milli futbolcu performansıyla alkış topluyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde de performansıyla Okan Buruk'un gözüne giren genç oyuncu, sarı-kırmızılı forma altında Avrupa Ligi'nde 4 maçta 4 gol kaydetti.
Genç futbolcu öte yandan, Galatasaray tarihinde Burak Yılmaz'ın (4 maç; Ekim-Aralık 2012) ardından Avrupa kupalarının grup aşamalarında üst üste dört maçta gol atan ikinci oyuncu oldu.