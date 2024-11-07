Galatasaray'da Dries Mertens'e 100. maça özel plaket!

Son dakika spor haberi: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Tottenham ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde 100. maçına çıkacak olan Dries Mertens'e özel plaket verildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.11.2024- 20:26