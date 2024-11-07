Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. haftada sahasında Tottenham'ı ağırladı.

Sarı-kırmızılı ekip rakibini 3-2 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Bugün 3-4-1-2 şeklinde biraz da cesur bir kararla başladık. Rakibimizin dizilişi ve oyununa göre hazırlanma şansımız oldu. Bu maça 10 gün civarında hazırlanabildik. Diziliş olarak da ilk defa dörtlü savunma oynayan bir takıma karşı üçlü savunmayla çıktık. Bence galibiyetten çok ötesini yaptık bugün 70 dakikalık bölümde. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra bazı eşleşmelerde sıkıntı yaşadık, baskılarda sıkıntı yaşadık."

3-2 oldu, tek geldikleri pozisyon diyelim. İkinci yarı çok gelmediler, ilk yarıda da çok gelmediler. Toplamda 4-5 şutları var, ikisi gol oldu. Bizim şut sayımız, girdiğimiz pozisyonlar, Tottenham takımının uzun zamandır vermediği istatistikleri vermesine sebep oldu."

Türk futbolunun ne olduğunu gösterdik! Türk futboluna yapılan hakaretlere bakınca, bu ülkenin kalitesini gösterdik!"

Galatasaray seyircisinin takımıyla nasıl birleştiğini gördük, baskıların hepsini beraber yaptık. Çok özel bir geceydi. Belki Türk futbol tarihinin bir İngiliz takımına karşı oynadığı en baskın oyunlardan biriydi. Bunu daha önce Bayern'e karşı yapmıştık, orada golleri atamamıştık. Bugün attık."