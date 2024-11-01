Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından kuvvet çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs tedavisinin ardından sahada bireysel çalışmalara başladı.

Sarı-kırmızılı takım, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.