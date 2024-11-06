Okan Buruk konuşuyor | CANLI

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Tottenham'ı ağırlayacak Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ve Davinson Sanchez maç öncesi açıklamalarda bulunuyor.

Okan Buruk'un açıklamalarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İŞTE BASIN TOPLANTISINDAN ÖNE ÇIKANLAR;

Okan Buruk: "Türkiye'de takım olarak birçok rekoru kırdık. Amacımız kazanmak, kazanmak size rekor getiriyor. Kazanırsak Avrupa Ligi'nde en çok kazanan Türk teknik adam olacağım ama önceliğimiz maçı kazanmak. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Rakibimizin hangi kadroyla çıkacağını bilmiyoruz. Eksikleri olduğunu biliyoruz ancak eksiklerine rağmen yine de iyi bir takıma karşı oynayacağız."

"UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ İNŞALLAH KAZANIRIZ"

Burada birçok takımın hedefi kupayı kazanmak. İlk hedef, 8'e girmek. Sonrasında birçok şey devreye girecek. Galatasaray'ın kadro kalitesi, seyircisine bakarsak; tek büyük hedef San Mames'te final oynamak. Bunu hayal ediyoruz, birçok takım da hayal ediyor. İnşallah başarırız.

Davinson Sanchez: "Tottenham ile özel bir maç oynayacağız. Ben de eski takımımla karşılaşmış olacağım. İyi bir oyun oynamak istiyoruz. Tottenham da agresif olacaktır. Sahada Galatasaray olarak kendimizi göstereceğiz. Çok yüksek potansiyelli, uluslararası deneyimi yüksek oyuncularımız var. Bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz."