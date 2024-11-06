Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata varıldığı yönündeki açıklamasını yalanladı.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı X hesabından yaptığı paylaşımda, Galatasaraylı Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile iki takımın maçlarının 2 yabancı hakem tarafından incelenerek raporlanması konusunda anlaşmaya vardıklarını ve ifade etmişti.

Acun Ilıcalı açıklamasında; "Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki Hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı değerlendirmenin milli ara yapılacağını belirterek, "İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır." açıklamasında bulundu.

GALATASARAY'DAN YALANLAMA GELDİ

Acun Ilıcalı'nın bu açıklaması sonrası Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'dan konuyla ilgili yalanlama geldi.

İşte İbrahim Hatipoğlu'nun açıklaması;

"Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın X platformunda yapmış olduğu açıklamayı şaşkınlıkla okudum. Kendisiyle son sezonlar dahil bu sezonki maçların tarafsız hakemler tarafından değerlendirilmesi konusunda görüşmelerimiz olmuştu. Ancak daha ortada bir karar yokken böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir. Bu paylaşım dahi amacın ne kadar kötü niyetli olduğunu ve arkasındaki sinsi planı ortaya koymaktadır. Her seferinde gösterdiğimiz iyi niyete karşı bu samimiyetsiz tavır, bu kişi ve arkadaşlarının muhatap alınmamaları gerektiğini, ne yazık ki bir kez daha bizlere göstermiştir."

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA GELDi:

"MAÇLAR VE POZİSYONLAR İNCELENSİN" ÇAĞRISINI CANLI YAYINDA, MİLYONLARIN ÖNÜNDE KENDİSİ YAPTI. 2- RESMİ AÇIKLAMA YAPARAK BU TEKLİFİ KABUL ETTİĞİMİZİ DUYURDUK. 3- RESMİ AÇIKLAMAMIZ ÜZERİNE KENDİSİ BENİ BİZZAT ARAYARAK KABUL ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ. YURT DIŞINDAN İKİ HAKEM GETİRMEK ÜZERE ANLAŞTIK. 4- BU KONUŞMALARDAN 2 HAFTA SONRA KENDİLERİNE ULAŞARAK POZİSYON İNCELEMEK ÜZERE İNGİLTERE'DEN BİR HAKEM GETİRECEĞİMİZİ SÖYLEDİK. 5- KENDİSİ HENÜZ HAKEM BELİRLEYEMEDİKLERİNİ SÖYLEDİ VE MİLLİ ARADA YAPMAK İSTEDİKLERİNİ DİLE GETİRDİ. KABUL ETTİK. 6- MARKUS MERK İLE GÖRÜŞÜP ANLAŞTIKLARINI VE UYGUN TARİHLERİNİ BANA İLETTİ. KABUL ETTİK. ÖZETLE; MİLYONLARIN ÖNÜNDE İLK ÇAĞRIYI YAPTILAR, KABUL ETTİK. GÖRÜŞMELER YAPTIK, İSİMLERİ VE TARİHLERİ BELİRLEDİK. BU KONUDA ANLAŞMA SAĞLADIĞIMIZI DİLE GETİRDİM. TÜM ADIMLAR BU ŞEKİLDE İKEN ATILAN BU TWEET, SPOR TARİHİMİZE İZ BIRAKACAK BİR YAKLAŞIMLA KARŞI KARŞIYA OLDUĞUMUZUN KANITIDIR. YARIN FENERBAHÇE TV'DE TÜM DETAYLARI ANLATACAĞIM.