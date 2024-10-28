Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında derbide evinde Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup etti.

Maç sonrasında Galatasaray'da Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

İşte Muslera'nın açıklamaları:

"ÖNEMLİ BİR DERBİYDİ"

"Öncelikle herkesin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Önemli bir maçtı, bir derbiydi. Deplasmanda kazandıktan sonra evimizde de kazanmak kıymetliydi. Her maça çok çalışıyoruz. Çok çalışan bir ekibimiz var. 5. yıldız için her şeyi yapıyoruz. Birçok alternatifle gol bulabileceğimizi gösterdik. Çok mutluyuz."

SEZON SONU VEDA EDECEK Mİ?

"Ben bunun üzerine konuşmayacağım. Çok mutluyum. Bazı muhabbetleri

"ÖNEMLİ OLAN ŞEY ŞAMPİYONLUK"

"Biz geçen sene maç maç gittik. Bu sene de aynısını yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk en önemlisi. Onun için her şeyi yapmaya hazırız."