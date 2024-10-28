Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Galatasaray konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılıların gollerini 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen kaydetti.
Beşiktaş'ın tek golünü 90+4. dakikada Ernest Muci kaydetti.
Okan Buruk'un öğrencileri bu galibiyetle puanını 28'e yükseltti. Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında haftayı BAY geçecek. Sarı-kırmızılılar sonraki hafta evinde Samsunspor'u konuk edecek.
Beşiktaş ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.