Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip rakibini 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Galatasaray konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların gollerini 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Beşiktaş'ın tek golünü 90+4. dakikada Ernest Muci kaydetti.

Okan Buruk'un öğrencileri bu galibiyetle puanını 28'e yükseltti. Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında haftayı BAY geçecek. Sarı-kırmızılılar sonraki hafta evinde Samsunspor'u konuk edecek.

Beşiktaş ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.