Süper Lig'de 10. haftada Galatasaray derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın 27. dakikasında Icardi'nin yerde kaldığı pozisyonda sarı kırmızılı oyuncular penaltı bekledi. İşte o pozisyon... GS SPOR HABERLERİ

Süper Lig!in 10. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Dev derbinin 27. dakikasında Yunus Akgün'ün defans arkasına attığı topa koşan Mauro Icardi ceza sahasında Udokhai'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı.

Galatasaraylı futbolcular bu pozisyon sonrası penaltı bekledi ancak, hakem Arda Kardeşler, VAR hakemi Onur Özütoprak'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.

Tribünleri dolduran sarı kırmızılı taraftarlar penaltı kararı çıkmamasına tepki gösterdi.

İşte o anlar...

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır...