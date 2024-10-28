Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Takımının ilk golünü atan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, maç sonu açıklamalarda bulundu.

İşte Davinson Sanchez'in açıklamaları:

"3 PUANI ALMAK ÖNEMLİYDİ"

"İyi bir başlangıç yaptık. İyi bir performans çıkardık. İlk yarı fırsatlar vardı, gol de attık. İkinci yarı daha iyi oynadık. Bu akşam 3 puanı almak önemliydi. Uzun lig maratonunda bu galibiyet çok daha önemli olacak."

"SARA İLE İYİ İLETİŞİMİMİZ VAR"

"Elbette ki Gabriel Sara ile iyi iletişimimiz var. Duran topta Dries ile de uyumluyuz. Sadece ben değil Mauro, Abdülkerim, Osimhen de aynı şekilde etkili. Takım olarak duran toplardan avantaj sağlamaya çalışıyoruz. Çok fazla çalışıyoruz bu konuda."