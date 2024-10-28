Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanıyla devam ediyor. Müsabaka öncesi 3. tur maçlarında görev yapacak hakemler de belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2024- 18:21