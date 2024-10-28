Osimhen, Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası konuştu.
İŞTE OSIMHEN'İN SÖZLERİ:
Taraftarımız inanılmazdı. Bize 3 puanı onlar getirdi. İlk andan son ana kadar oyun olarak iyiydik. Karşımızda ileride çok büyük yetenekleri olan bir takım vardı. Gol katkısı kıymetli, mutluyum ama takımın kazanması daha önemli. Bu momentumla devam etmeliyiz.
Çok iyi anlıyoruz Icardi ile birbirimizi. Antrenmanlarda beraber çalışıyoruz. Onun ne kadar deneyimli olduğunu biliyorum. Söylediklerini dinliyorum. Icardi ile oynamak gurur. Herhangi bir savunmanın bizi engellemesi çok zor. Beni engellerseler o çıkıyor, onu engellerseler ben çıkıyorum.
🦁 Victor Osimhen: "Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize, üç puanı getiren onlar oldu. Icardi ile birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Bana söylediği şeyleri uygulamaya çalışıyorum. Herhangi bir savunmanın bizi engellemesi zor..." #beINSPORTS pic.twitter.com/fDNu8k3eOo— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 28, 2024