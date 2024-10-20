İlk yarıda 25 defa rakip ceza sahasında topla buluştular Sarıkırmızılılar top ayağındayken geri presi çok iyi yapıp karşı presi doğru uyguladı. Bu da rakip yarı alanda kalmalarını ve de atak sürekliğinin sağlanmasına neden oldu. Sanchez yine takımın savunma güvencesi ve sahanın en iyisiydi. İcardi çıkıyor, Osimhen oyuna giriyor... Jeneriklik gol atıyor, iki gol atan İcardi'nın oyundan çıkması Galatasaray'ın geldiği seviyeyi ve başarısını net bir şekilde anlatıyor.