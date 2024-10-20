Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Yine lider olduğunu kanıtladı"
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu. Bu mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip, 3-0 kazandı. Bu karşılaşmayı ise Fotomaç Gazetesi yazarları çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Antalyaspor teknik direktörü Alex de Souza olarak; kornerden gelen topta iki savunmacı arasından ön direkte İcardi'ye kafa vurdurup, kapalı köşeden gol yiyiyorsan Galatasaray'ı iyi analiz edememişsin demektir. Antalyaspor kanatları kullanarak üretmek istiyor lakin Galatasaray savunması özellikle de Sanchez çok etkili.
Galatasaray baskılı oynuyor, önde kaybedip, önde kazanıyor. Böyle olunca da geriye koşmaya gerek kalmıyor. İkinci yarı sıkıntılı dakikalar gelince Galatasaray'ın top kayıplarıyla Antalya daha fazla pozisyon bulmaya başladı.
Geç de olsa Batshuayi ve Osimhen hamlesi geldi. Jeneriklik bir gol ile Osimhen skoru belirledi. Elinde tecrübeli hakem kalmayınca aksiyon almakta zorlanan MHK; bir önceki hafta yönettiği Göztepe-Sivas maçında başarılı olan Ali Şansalan'ı güçlendirilmiş, FIFA yardımcılarıyla bu maça atamış. Maçın başında bir iki basit temasa faul verince "Eyvah" dedim ama sonra oyunu saldı.
Torreira'ya gösterdiği sarı kartı hakem dışında kimse anlamadı. Herhalde elle oynamaya gösterdi ama öyle sarı kart yorumu olmaz hatalı bir sarı. 41'de Kaan'ın burnuna gelen ayağında Güray'a çıkan sarı kart sınırda. Ayakucu teması anlık, arada top var ve gaddarlık-acımasızlık seviyesi kırmızı kart sınırının bir tık altında.
İlk yarının uzatma dakikalarında İcardi topa gitmek istiyor, Veysel önden ve arkadan İcardi'yi salmıyor, tuttuğu için forma arkadan uzuyor. İcardi, sol kol ile rakibinden kurtulmak istiyor ama Veysel bırakmıyor. UEFA da çift elle tutar sarılırsanız VAR devreye giriyor, bizde girmiyor.
Bırakın tutmayı karakucak sarmalamaya bile bakmıyorlar. Hakem sahada buna penaltı vermeliydi ama vermedi… 82'de ülke hakemliğimizin sıkıntısı; pozisyon içinden, topun önünden, kaçamadı eğildi, çömeldi ama sırtına top yemekten kurtulamadı.
LEVENT TÜZEMEN - LİDER ICARDI Antalyaspor maçı Galatasaray'ın büyük golcüsü İcardi'nin dönüşü oldu. Arjantinli yıldız, ilk golü kafayla atarken topu iğne deliğinden geçirdi. İkinci golde sol ayağıyla sakin, dengeli ve kaliteli bir vuruş yapıp kaleciyi çaresiz bıraktı.
İcardi sadece bir golcü olarak sahne almadı, Galatasaray'ın saha içi öğretmenliğini de yaptı, arkadaşlarını nasıl pozisyon alacakları konusunda uyardı. Yani İcardi lider olduğunu kanıtladı. Pozisyon zenginliği, oyun hakimiyeti, topa hükmetmek .
Galatasaray'ın elindeydi. Özellikle hücum bölgesinde yakalanan pozisyonlarda final pasları daha isabetli olsaydı Galatasaray, skor olarak farka giderdi. Okan Buruk belki Kerem Aktürkoğlu'nu kaybetti ama ısrarla takımda kalmasını istediği Yunus Akgün'den müthiş verim almaya başladı. Galatasaray'ın Antalya kalesine yaptığı hızlı hücumlarda Yunus'un topla dikine attığı deparlar çok etkiliydi. İkinci golde İcardi'ye yaptığı asist de kalite kokuyordu. Sallai de Rashica kumaşı var.
Macar oyuncu, sadece hücuma destek vermiyor, savunmaya da gelip yardım ediyor, ayağındaki topları basit ve akıllı kullanmaya özen gösteriyor. Sara'nın kalitesi her maç yükseliyor. Torreira'nın daha güvenli oynamasını ve daha az yorulmasını sağlıyor. Abdülkerim'e bir uyarım var; sahada yüreğini ortaya koyarak mücadele ediyor ama topla savunmadan çıkarken riske girmeden pas vermeli. Eğer savunmanın sağında Kaan Ayhan, solunda Jakops'un yerine giren Berkan oynuyorsa bu Okan Buruk'un çaresizliğini gösterir. Savunmanın kenarlarının devre arasında genişletilmesi gerekir.
REHA KAPSAL - GELDİĞİ SEVİYE! Galatasaray maça yine ön alan baskısı ile başladı. Bu oyun prensibi bu maça özel değil. Rakip kim olursa olsun baskıya alıp çözülmesini sağlıyorlar. Bu psikolojik üstünlük hata yapmaya zorluyor.
Bu pres anlayışı sarı-kırmızılıların DNA'sında var, nitekim erken golü bulmasına neden oldu. Tek taraflı oyunda biraz daha final paslarına dikkat etse ilk yarı farklı skorla soyunma odasına gitmişlerdi. Özellikle Yunus ve Sallai'nin çok hareketli olması dikkat çekti. En önemlisi rotasyonlu oyuna hucüm zenginliği getirdiler. Rakibin önlem almasını da engellediler.
İlk yarıda 25 defa rakip ceza sahasında topla buluştular Sarıkırmızılılar top ayağındayken geri presi çok iyi yapıp karşı presi doğru uyguladı. Bu da rakip yarı alanda kalmalarını ve de atak sürekliğinin sağlanmasına neden oldu. Sanchez yine takımın savunma güvencesi ve sahanın en iyisiydi. İcardi çıkıyor, Osimhen oyuna giriyor... Jeneriklik gol atıyor, iki gol atan İcardi'nın oyundan çıkması Galatasaray'ın geldiği seviyeyi ve başarısını net bir şekilde anlatıyor.