Haberler Galatasaray Haberleri GALATASARAY HABERLERİ | Ahmet Çakar'dan flaş eleştiri! "Böyle hakemlik olmaz"

GALATASARAY HABERLERİ | Ahmet Çakar'dan flaş eleştiri! "Böyle hakemlik olmaz" Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlu ederek 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşma sonrasında ise Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar maçın değerlendirmesi yaptı. Çakar, mücadele hakemini sert ifadelerle eleştirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.10.2024- 10:12









ABONE OL

İŞTE ÇAKAR'IN YAZISI:



Galatasaray korkutuyor. Dün gece de iyi top oynadılar. İcardi'nin ceza alanındaki dünya çapında yeteneğiyle maçı koparttılar. Aslında şanslı olsalardı maç 4-5'e giderdi. Icardi'nin dünya çapındaki yeteneği dedik. Allah sanki ona ceza alanında topun nereye düşeceğini hissetme kabiliyeti vermiş.