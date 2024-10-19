Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, 9. haftada Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar, Mauro Icardi'nin ve Victor Osimhen'in golleriyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Cimbom'un galibiyet golleri ise 10 ile 52. dakikalarda Mauro Icardi ve 90+3. dakikada Victor Osimhen'den geldi.

Bu sonuçla sarı kırmızılılar puanını 25'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Antalyaspor ise 8 puanla 14. sırada kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Antalyaspor ise Alanyaspor'a konuk olacak.

YENİLMEZLİK SERİSİNİ 10 MAÇA ÇIKARDI

Galatasaray, bu galibiyetle Süper Lig'deki yenilmezliğini 10 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar ligde geçtiğimiz sezonun son maçında Konyaspor'u yenerken, bu sezon da Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Alanyaspor ve Antalyaspor'u mağlup etti, Kasımpaşa ile ise berabere kaldı.

DEPLASMAN REKORU KIRDI

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de deplasmandaki son mağlubiyetini 11 Kasım 2023 tarihinde ligin 12. haftasındaki Hatayspor karşısında 2-1'lik skorla almıştı. Cimbom bu karşılaşmanın ardından ligde dış sahada oynadığı 16 karşılaşmada 14 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, Antalyaspor'u yenmesiyle ayrıca deplasmanda üst üste 13. galibiyetini elde etti ve Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini elde etti.

MAURO ICARDI LİGDEKİ 4. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Antalya deplasmanında rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Icardi, maçın 10. dakikasında Dries Mertens'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. Mücadelenin 52. dakikasında yine sahneye çıkan 31 yaşındaki futbolcu, sol taraftan ceza sahası içine giren Yunus Akgün'ün pasında penaltı noktasına yakın bir noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-0 oldu. Müsabakada 11'de görev alan Mauro Icardi 78. dakikada yerini Victor Osimhen'e bıraktı.

VICTOR OSIMHEN 3. GOLÜNÜ ATTI

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, müsabakanın 90+2. dakikasında takımının 3 golünü kaydetti ve maçın skorunu tayin etti. Sağ kanattan Hakim Ziyech'in kullandığı serbest vuruşunda ceza sahası içinde topu kontrol eden Osimhen sol çaprazdan yaptığı röveşatayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 25 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki 3. gol sevincini yaşadı.

ISMAIL JAKOBS SAKATLANDI

Galatasaray'da maça 11'de başlayan Senegalli sol beki Ismail Jakobs, sakatlığından dolayı müsabakaya devam edemedi. Orta sahada koşu yaptığı sırada sakatlanan Jakobs'un yerine 23. dakikada Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.

HAKIM ZIYECH 8 MAÇ SONRA SAHADA

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech sakatlığının ardından ilk kez Antalyaspor karşısında oynadı. Son olarak Young Boys maçında görev alan Ziyech, 6'sı Süper Lig, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 8 müsabakada yer almamıştı. 31 yaşındaki futbolcu 71. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu.